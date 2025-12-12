SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trade joyfully with the trend
Fei Luo

Trade joyfully with the trend

Fei Luo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
13 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
25.81 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
153.40 USD (15 666 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (153.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.40 USD (13)
Sharpe Ratio:
1.51
Trading-Aktivität:
35.54%
Max deposit load:
4.70%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
13 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
11.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
30.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
32.24% (213.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 8
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 87
XAUUSD 66
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 8.8K
XAUUSD 6.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.81 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3426
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29554
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Unternehmen: IC Markets Global

Server: ICMarketsSC-MT5-2

Handelsunternehmen: Gold, Silber, Indizes usw.

Hebelwirkung: 1 zu 500

Handelsprinzipien: Trendhandel, Risikomanagement, einfacher Handel, glücklicher Handel
Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
