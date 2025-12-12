- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
13 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
25.81 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
153.40 USD (15 666 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (153.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.40 USD (13)
Sharpe Ratio:
1.51
Trading-Aktivität:
35.54%
Max deposit load:
4.70%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
13 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
11.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
30.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
32.24% (213.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|87
|XAUUSD
|66
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|8.8K
|XAUUSD
|6.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.81 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3426
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29554
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
noch 92 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Unternehmen: IC Markets Global
Server: ICMarketsSC-MT5-2
Handelsunternehmen: Gold, Silber, Indizes usw.
Hebelwirkung: 1 zu 500
Handelsprinzipien: Trendhandel, Risikomanagement, einfacher Handel, glücklicher Handel
Keine Bewertungen