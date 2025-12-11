- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
44 (91.66%)
損失トレード:
4 (8.33%)
ベストトレード:
12.68 USD
最悪のトレード:
-8.47 USD
総利益:
82.61 USD (10 077 pips)
総損失:
-16.52 USD (2 353 pips)
最大連続の勝ち:
18 (25.00 USD)
最大連続利益:
40.05 USD (16)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
59.33%
最大入金額:
0.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.25
長いトレード:
23 (47.92%)
短いトレード:
25 (52.08%)
プロフィットファクター:
5.00
期待されたペイオフ:
1.38 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
2 (-10.57 USD)
最大連続損失:
-10.57 USD (2)
月間成長:
0.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.57 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (10.57 USD)
エクイティによる:
1.59% (159.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|12
|GBPNZD-VIP
|11
|GBPAUD-VIP
|10
|AUDSGD-VIP
|4
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|2
|AUDJPY-VIP
|2
|AUDCHF-VIP
|2
|USDSGD-VIP
|1
|USDCAD-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|9
|GBPNZD-VIP
|17
|GBPAUD-VIP
|11
|AUDSGD-VIP
|3
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|715
|GBPNZD-VIP
|2.4K
|GBPAUD-VIP
|1.2K
|AUDSGD-VIP
|376
|AUDCAD-VIP
|266
|AUDUSD-VIP
|384
|AUDJPY-VIP
|695
|AUDCHF-VIP
|387
|USDSGD-VIP
|266
|USDCAD-VIP
|564
|EURCHF-VIP
|478
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.68 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.00 USD
最大連続損失: -10.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
48
91%
59%
5.00
1.38
USD
USD
2%
1:500