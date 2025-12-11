シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RAT FAST_12CCY VT323
Yui Ming Wan

RAT FAST_12CCY VT323

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
VTMarkets-Live 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
44 (91.66%)
損失トレード:
4 (8.33%)
ベストトレード:
12.68 USD
最悪のトレード:
-8.47 USD
総利益:
82.61 USD (10 077 pips)
総損失:
-16.52 USD (2 353 pips)
最大連続の勝ち:
18 (25.00 USD)
最大連続利益:
40.05 USD (16)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
59.33%
最大入金額:
0.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.25
長いトレード:
23 (47.92%)
短いトレード:
25 (52.08%)
プロフィットファクター:
5.00
期待されたペイオフ:
1.38 USD
平均利益:
1.88 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
2 (-10.57 USD)
最大連続損失:
-10.57 USD (2)
月間成長:
0.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.57 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (10.57 USD)
エクイティによる:
1.59% (159.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 12
GBPNZD-VIP 11
GBPAUD-VIP 10
AUDSGD-VIP 4
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 2
AUDJPY-VIP 2
AUDCHF-VIP 2
USDSGD-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCHF-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 9
GBPNZD-VIP 17
GBPAUD-VIP 11
AUDSGD-VIP 3
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 4
AUDJPY-VIP 4
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 2
USDCAD-VIP 4
EURCHF-VIP 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 715
GBPNZD-VIP 2.4K
GBPAUD-VIP 1.2K
AUDSGD-VIP 376
AUDCAD-VIP 266
AUDUSD-VIP 384
AUDJPY-VIP 695
AUDCHF-VIP 387
USDSGD-VIP 266
USDCAD-VIP 564
EURCHF-VIP 478
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.68 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.00 USD
最大連続損失: -10.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 05:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 05:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RAT FAST_12CCY VT323
30 USD/月
1%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
48
91%
59%
5.00
1.38
USD
2%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください