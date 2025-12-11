- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
92 (86.79%)
손실 거래:
14 (13.21%)
최고의 거래:
12.68 USD
최악의 거래:
-8.47 USD
총 수익:
197.74 USD (22 323 pips)
총 손실:
-40.59 USD (5 922 pips)
연속 최대 이익:
19 (50.51 USD)
연속 최대 이익:
50.51 USD (19)
샤프 비율:
0.51
거래 활동:
75.59%
최대 입금량:
0.89%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
14.87
롱(주식매수):
61 (57.55%)
숏(주식차입매도):
45 (42.45%)
수익 요인:
4.87
기대수익:
1.48 USD
평균 이익:
2.15 USD
평균 손실:
-2.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.57 USD)
연속 최대 손실:
-10.57 USD (2)
월별 성장률:
1.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.57 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (10.57 USD)
자본금별:
3.59% (365.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|38
|GBPNZD-VIP
|21
|EURJPY-VIP
|17
|AUDCHF-VIP
|6
|AUDCAD-VIP
|5
|AUDSGD-VIP
|5
|AUDJPY-VIP
|4
|USDCAD-VIP
|4
|AUDUSD-VIP
|3
|USDSGD-VIP
|2
|EURCHF-VIP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|47
|GBPNZD-VIP
|33
|EURJPY-VIP
|12
|AUDCHF-VIP
|15
|AUDCAD-VIP
|5
|AUDSGD-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|10
|USDCAD-VIP
|18
|AUDUSD-VIP
|6
|USDSGD-VIP
|3
|EURCHF-VIP
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|3.8K
|GBPNZD-VIP
|4.5K
|EURJPY-VIP
|1.3K
|AUDCHF-VIP
|1.1K
|AUDCAD-VIP
|703
|AUDSGD-VIP
|462
|AUDJPY-VIP
|1.5K
|USDCAD-VIP
|1.6K
|AUDUSD-VIP
|609
|USDSGD-VIP
|541
|EURCHF-VIP
|478
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.68 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +50.51 USD
연속 최대 손실: -10.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
106
86%
76%
4.87
1.48
USD
USD
4%
1:500