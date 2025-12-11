SinaisSeções
RAT FAST_12CCY VT323
Yui Ming Wan

RAT FAST_12CCY VT323

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
44 (91.66%)
Negociações com perda:
4 (8.33%)
Melhor negociação:
12.68 USD
Pior negociação:
-8.47 USD
Lucro bruto:
82.61 USD (10 077 pips)
Perda bruta:
-16.52 USD (2 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (25.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.05 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
59.33%
Depósito máximo carregado:
0.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.25
Negociações longas:
23 (47.92%)
Negociações curtas:
25 (52.08%)
Fator de lucro:
5.00
Valor esperado:
1.38 USD
Lucro médio:
1.88 USD
Perda média:
-4.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.57 USD (2)
Crescimento mensal:
0.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.57 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (10.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.59% (159.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY-VIP 12
GBPNZD-VIP 11
GBPAUD-VIP 10
AUDSGD-VIP 4
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 2
AUDJPY-VIP 2
AUDCHF-VIP 2
USDSGD-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCHF-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY-VIP 9
GBPNZD-VIP 17
GBPAUD-VIP 11
AUDSGD-VIP 3
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 4
AUDJPY-VIP 4
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 2
USDCAD-VIP 4
EURCHF-VIP 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY-VIP 715
GBPNZD-VIP 2.4K
GBPAUD-VIP 1.2K
AUDSGD-VIP 376
AUDCAD-VIP 266
AUDUSD-VIP 384
AUDJPY-VIP 695
AUDCHF-VIP 387
USDSGD-VIP 266
USDCAD-VIP 564
EURCHF-VIP 478
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.68 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.00 USD
Máxima perda consecutiva: -10.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 05:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 05:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
