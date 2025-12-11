- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
44 (91.66%)
Negociações com perda:
4 (8.33%)
Melhor negociação:
12.68 USD
Pior negociação:
-8.47 USD
Lucro bruto:
82.61 USD (10 077 pips)
Perda bruta:
-16.52 USD (2 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (25.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.05 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
59.33%
Depósito máximo carregado:
0.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.25
Negociações longas:
23 (47.92%)
Negociações curtas:
25 (52.08%)
Fator de lucro:
5.00
Valor esperado:
1.38 USD
Lucro médio:
1.88 USD
Perda média:
-4.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.57 USD (2)
Crescimento mensal:
0.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.57 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (10.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.59% (159.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|12
|GBPNZD-VIP
|11
|GBPAUD-VIP
|10
|AUDSGD-VIP
|4
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|2
|AUDJPY-VIP
|2
|AUDCHF-VIP
|2
|USDSGD-VIP
|1
|USDCAD-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|9
|GBPNZD-VIP
|17
|GBPAUD-VIP
|11
|AUDSGD-VIP
|3
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|715
|GBPNZD-VIP
|2.4K
|GBPAUD-VIP
|1.2K
|AUDSGD-VIP
|376
|AUDCAD-VIP
|266
|AUDUSD-VIP
|384
|AUDJPY-VIP
|695
|AUDCHF-VIP
|387
|USDSGD-VIP
|266
|USDCAD-VIP
|564
|EURCHF-VIP
|478
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.68 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.00 USD
Máxima perda consecutiva: -10.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
