Yui Ming Wan

RAT FAST_12CCY VT323

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
46
盈利交易:
42 (91.30%)
亏损交易:
4 (8.70%)
最好交易:
12.68 USD
最差交易:
-8.47 USD
毛利:
80.61 USD (9 741 pips)
毛利亏损:
-16.52 USD (2 353 pips)
最大连续赢利:
18 (25.00 USD)
最大连续盈利:
38.05 USD (14)
夏普比率:
0.50
交易活动:
57.15%
最大入金加载:
0.48%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.06
长期交易:
22 (47.83%)
短期交易:
24 (52.17%)
利润因子:
4.88
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-4.13 USD
最大连续失误:
2 (-10.57 USD)
最大连续亏损:
-10.57 USD (2)
每月增长:
0.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.57 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (10.57 USD)
净值:
1.28% (129.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY-VIP 11
GBPNZD-VIP 10
GBPAUD-VIP 10
AUDSGD-VIP 4
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 2
AUDJPY-VIP 2
AUDCHF-VIP 2
USDSGD-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCHF-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY-VIP 9
GBPNZD-VIP 15
GBPAUD-VIP 11
AUDSGD-VIP 3
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 4
AUDJPY-VIP 4
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 2
USDCAD-VIP 4
EURCHF-VIP 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY-VIP 640
GBPNZD-VIP 2.1K
GBPAUD-VIP 1.2K
AUDSGD-VIP 376
AUDCAD-VIP 266
AUDUSD-VIP 384
AUDJPY-VIP 695
AUDCHF-VIP 387
USDSGD-VIP 266
USDCAD-VIP 564
EURCHF-VIP 478
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.68 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.00 USD
最大连续亏损: -10.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 05:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 05:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RAT FAST_12CCY VT323
每月30 USD
1%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
46
91%
57%
4.87
1.39
USD
1%
1:500
