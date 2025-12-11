- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
42 (91.30%)
亏损交易:
4 (8.70%)
最好交易:
12.68 USD
最差交易:
-8.47 USD
毛利:
80.61 USD (9 741 pips)
毛利亏损:
-16.52 USD (2 353 pips)
最大连续赢利:
18 (25.00 USD)
最大连续盈利:
38.05 USD (14)
夏普比率:
0.50
交易活动:
57.15%
最大入金加载:
0.48%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.06
长期交易:
22 (47.83%)
短期交易:
24 (52.17%)
利润因子:
4.88
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-4.13 USD
最大连续失误:
2 (-10.57 USD)
最大连续亏损:
-10.57 USD (2)
每月增长:
0.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.57 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (10.57 USD)
净值:
1.28% (129.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|11
|GBPNZD-VIP
|10
|GBPAUD-VIP
|10
|AUDSGD-VIP
|4
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|2
|AUDJPY-VIP
|2
|AUDCHF-VIP
|2
|USDSGD-VIP
|1
|USDCAD-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|9
|GBPNZD-VIP
|15
|GBPAUD-VIP
|11
|AUDSGD-VIP
|3
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|640
|GBPNZD-VIP
|2.1K
|GBPAUD-VIP
|1.2K
|AUDSGD-VIP
|376
|AUDCAD-VIP
|266
|AUDUSD-VIP
|384
|AUDJPY-VIP
|695
|AUDCHF-VIP
|387
|USDSGD-VIP
|266
|USDCAD-VIP
|564
|EURCHF-VIP
|478
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.68 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +25.00 USD
最大连续亏损: -10.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
