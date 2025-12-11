СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RAT FAST_12CCY VT323
Yui Ming Wan

RAT FAST_12CCY VT323

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
41 (91.11%)
Убыточных трейдов:
4 (8.89%)
Лучший трейд:
12.68 USD
Худший трейд:
-8.47 USD
Общая прибыль:
79.48 USD (9 571 pips)
Общий убыток:
-16.52 USD (2 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (25.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.92 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
50.44%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.96
Длинных трейдов:
21 (46.67%)
Коротких трейдов:
24 (53.33%)
Профит фактор:
4.81
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.57 USD (2)
Прирост в месяц:
0.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.57 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (10.57 USD)
По эквити:
1.23% (123.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD-VIP 10
GBPAUD-VIP 10
EURJPY-VIP 10
AUDSGD-VIP 4
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 2
AUDJPY-VIP 2
AUDCHF-VIP 2
USDSGD-VIP 1
USDCAD-VIP 1
EURCHF-VIP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD-VIP 15
GBPAUD-VIP 11
EURJPY-VIP 8
AUDSGD-VIP 3
AUDCAD-VIP 2
AUDUSD-VIP 4
AUDJPY-VIP 4
AUDCHF-VIP 5
USDSGD-VIP 2
USDCAD-VIP 4
EURCHF-VIP 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD-VIP 2.1K
GBPAUD-VIP 1.2K
EURJPY-VIP 470
AUDSGD-VIP 376
AUDCAD-VIP 266
AUDUSD-VIP 384
AUDJPY-VIP 695
AUDCHF-VIP 387
USDSGD-VIP 266
USDCAD-VIP 564
EURCHF-VIP 478
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.68 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.00 USD
Макс. убыток в серии: -10.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 05:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 05:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 05:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 14:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RAT FAST_12CCY VT323
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
45
91%
50%
4.81
1.40
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.