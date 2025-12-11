- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
41 (91.11%)
Убыточных трейдов:
4 (8.89%)
Лучший трейд:
12.68 USD
Худший трейд:
-8.47 USD
Общая прибыль:
79.48 USD (9 571 pips)
Общий убыток:
-16.52 USD (2 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (25.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.92 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
50.44%
Макс. загрузка депозита:
0.46%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.96
Длинных трейдов:
21 (46.67%)
Коротких трейдов:
24 (53.33%)
Профит фактор:
4.81
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.57 USD (2)
Прирост в месяц:
0.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.57 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (10.57 USD)
По эквити:
1.23% (123.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD-VIP
|10
|GBPAUD-VIP
|10
|EURJPY-VIP
|10
|AUDSGD-VIP
|4
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|2
|AUDJPY-VIP
|2
|AUDCHF-VIP
|2
|USDSGD-VIP
|1
|USDCAD-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD-VIP
|15
|GBPAUD-VIP
|11
|EURJPY-VIP
|8
|AUDSGD-VIP
|3
|AUDCAD-VIP
|2
|AUDUSD-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|4
|AUDCHF-VIP
|5
|USDSGD-VIP
|2
|USDCAD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD-VIP
|2.1K
|GBPAUD-VIP
|1.2K
|EURJPY-VIP
|470
|AUDSGD-VIP
|376
|AUDCAD-VIP
|266
|AUDUSD-VIP
|384
|AUDJPY-VIP
|695
|AUDCHF-VIP
|387
|USDSGD-VIP
|266
|USDCAD-VIP
|564
|EURCHF-VIP
|478
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.68 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.00 USD
Макс. убыток в серии: -10.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
