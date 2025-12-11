- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
18 (69.23%)
損失トレード:
8 (30.77%)
ベストトレード:
147.22 USD
最悪のトレード:
-152.15 USD
総利益:
792.71 USD (4 783 pips)
総損失:
-706.35 USD (4 095 pips)
最大連続の勝ち:
6 (440.47 USD)
最大連続利益:
440.47 USD (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
45.44%
最大入金額:
4.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
9 (34.62%)
短いトレード:
17 (65.38%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
3.32 USD
平均利益:
44.04 USD
平均損失:
-88.29 USD
最大連続の負け:
4 (-604.18 USD)
最大連続損失:
-604.18 USD (4)
月間成長:
1.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
155.21 USD
最大の:
604.18 USD (8.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.11% (604.18 USD)
エクイティによる:
3.20% (225.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|688
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +147.22 USD
最悪のトレード: -152 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +440.47 USD
最大連続損失: -604.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real37"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
2
0%
26
69%
45%
1.12
3.32
USD
USD
8%
1:500