- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
18 (69.23%)
亏损交易:
8 (30.77%)
最好交易:
147.22 USD
最差交易:
-152.15 USD
毛利:
792.71 USD (4 783 pips)
毛利亏损:
-706.35 USD (4 095 pips)
最大连续赢利:
6 (440.47 USD)
最大连续盈利:
440.47 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
41.55%
最大入金加载:
4.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.14
长期交易:
9 (34.62%)
短期交易:
17 (65.38%)
利润因子:
1.12
预期回报:
3.32 USD
平均利润:
44.04 USD
平均损失:
-88.29 USD
最大连续失误:
4 (-604.18 USD)
最大连续亏损:
-604.18 USD (4)
每月增长:
1.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
155.21 USD
最大值:
604.18 USD (8.11%)
相对跌幅:
结余:
8.11% (604.18 USD)
净值:
3.20% (225.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|688
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +147.22 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +440.47 USD
最大连续亏损: -604.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real37 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
2
0%
26
69%
42%
1.12
3.32
USD
USD
8%
1:500