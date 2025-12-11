- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
18 (69.23%)
Negociações com perda:
8 (30.77%)
Melhor negociação:
147.22 USD
Pior negociação:
-152.15 USD
Lucro bruto:
792.71 USD (4 783 pips)
Perda bruta:
-706.35 USD (4 095 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (440.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.47 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
45.44%
Depósito máximo carregado:
4.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
9 (34.62%)
Negociações curtas:
17 (65.38%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
3.32 USD
Lucro médio:
44.04 USD
Perda média:
-88.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-604.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-604.18 USD (4)
Crescimento mensal:
1.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
155.21 USD
Máximo:
604.18 USD (8.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.11% (604.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.20% (225.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|688
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +147.22 USD
Pior negociação: -152 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +440.47 USD
Máxima perda consecutiva: -604.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real37" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
