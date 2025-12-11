- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
25 (75.75%)
손실 거래:
8 (24.24%)
최고의 거래:
147.22 USD
최악의 거래:
-152.15 USD
총 수익:
838.27 USD (5 097 pips)
총 손실:
-706.35 USD (4 095 pips)
연속 최대 이익:
8 (78.37 USD)
연속 최대 이익:
440.47 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
66.15%
최대 입금량:
5.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
9 (27.27%)
숏(주식차입매도):
24 (72.73%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
4.00 USD
평균 이익:
33.53 USD
평균 손실:
-88.29 USD
연속 최대 손실:
4 (-604.18 USD)
연속 최대 손실:
-604.18 USD (4)
월별 성장률:
1.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
155.21 USD
최대한의:
604.18 USD (8.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.11% (604.18 USD)
자본금별:
11.15% (794.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real37"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
