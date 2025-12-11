- Прирост
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
18 (69.23%)
Убыточных трейдов:
8 (30.77%)
Лучший трейд:
147.22 USD
Худший трейд:
-152.15 USD
Общая прибыль:
792.71 USD (4 783 pips)
Общий убыток:
-706.35 USD (4 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (440.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.47 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
33.73%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
9 (34.62%)
Коротких трейдов:
17 (65.38%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
44.04 USD
Средний убыток:
-88.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-604.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-604.18 USD (4)
Прирост в месяц:
1.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
155.21 USD
Максимальная:
604.18 USD (8.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (604.18 USD)
По эквити:
3.20% (225.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|688
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
