- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
40 (90.90%)
損失トレード:
4 (9.09%)
ベストトレード:
16.45 USD
最悪のトレード:
-18.07 USD
総利益:
157.41 USD (4 371 pips)
総損失:
-23.86 USD (347 pips)
最大連続の勝ち:
11 (48.94 USD)
最大連続利益:
48.94 USD (11)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
50.97%
最大入金額:
9.43%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.39
長いトレード:
43 (97.73%)
短いトレード:
1 (2.27%)
プロフィットファクター:
6.60
期待されたペイオフ:
3.04 USD
平均利益:
3.94 USD
平均損失:
-5.97 USD
最大連続の負け:
1 (-18.07 USD)
最大連続損失:
-18.07 USD (1)
月間成長:
12.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.07 USD (1.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.50% (18.07 USD)
エクイティによる:
5.94% (68.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|38
|AUDCAD+
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|107
|AUDCAD+
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|3.8K
|AUDCAD+
|245
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.45 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +48.94 USD
最大連続損失: -18.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
