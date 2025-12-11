シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Robot King
Ming Hon Wong

Gold Robot King

Ming Hon Wong
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
VantageInternational-Live 11
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
40 (90.90%)
損失トレード:
4 (9.09%)
ベストトレード:
16.45 USD
最悪のトレード:
-18.07 USD
総利益:
157.41 USD (4 371 pips)
総損失:
-23.86 USD (347 pips)
最大連続の勝ち:
11 (48.94 USD)
最大連続利益:
48.94 USD (11)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
50.97%
最大入金額:
9.43%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.39
長いトレード:
43 (97.73%)
短いトレード:
1 (2.27%)
プロフィットファクター:
6.60
期待されたペイオフ:
3.04 USD
平均利益:
3.94 USD
平均損失:
-5.97 USD
最大連続の負け:
1 (-18.07 USD)
最大連続損失:
-18.07 USD (1)
月間成長:
12.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.07 USD (1.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.50% (18.07 USD)
エクイティによる:
5.94% (68.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 38
AUDCAD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 107
AUDCAD+ 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 3.8K
AUDCAD+ 245
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.45 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +48.94 USD
最大連続損失: -18.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 06:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Share of trading days is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 03:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 02:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 02:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Robot King
30 USD/月
12%
0
0
USD
1.2K
USD
2
100%
44
90%
51%
6.59
3.04
USD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください