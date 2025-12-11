信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Robot King
Ming Hon Wong

Gold Robot King

Ming Hon Wong
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 12%
VantageInternational-Live 11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
40 (90.90%)
亏损交易:
4 (9.09%)
最好交易:
16.45 USD
最差交易:
-18.07 USD
毛利:
157.41 USD (4 371 pips)
毛利亏损:
-23.86 USD (347 pips)
最大连续赢利:
11 (48.94 USD)
最大连续盈利:
48.94 USD (11)
夏普比率:
0.67
交易活动:
50.97%
最大入金加载:
9.43%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.39
长期交易:
43 (97.73%)
短期交易:
1 (2.27%)
利润因子:
6.60
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
3.94 USD
平均损失:
-5.97 USD
最大连续失误:
1 (-18.07 USD)
最大连续亏损:
-18.07 USD (1)
每月增长:
12.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.07 USD (1.50%)
相对跌幅:
结余:
1.50% (18.07 USD)
净值:
5.94% (68.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 38
AUDCAD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 107
AUDCAD+ 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 3.8K
AUDCAD+ 245
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.45 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.94 USD
最大连续亏损: -18.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 06:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Share of trading days is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 03:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 02:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 02:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Robot King
每月30 USD
12%
0
0
USD
1.2K
USD
2
100%
44
90%
51%
6.59
3.04
USD
6%
1:500
复制

