交易:
44
盈利交易:
40 (90.90%)
亏损交易:
4 (9.09%)
最好交易:
16.45 USD
最差交易:
-18.07 USD
毛利:
157.41 USD (4 371 pips)
毛利亏损:
-23.86 USD (347 pips)
最大连续赢利:
11 (48.94 USD)
最大连续盈利:
48.94 USD (11)
夏普比率:
0.67
交易活动:
50.97%
最大入金加载:
9.43%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
3 小时
采收率:
7.39
长期交易:
43 (97.73%)
短期交易:
1 (2.27%)
利润因子:
6.60
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
3.94 USD
平均损失:
-5.97 USD
最大连续失误:
1 (-18.07 USD)
最大连续亏损:
-18.07 USD (1)
每月增长:
12.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.07 USD (1.50%)
相对跌幅:
结余:
1.50% (18.07 USD)
净值:
5.94% (68.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|38
|AUDCAD+
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|107
|AUDCAD+
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|3.8K
|AUDCAD+
|245
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.45 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +48.94 USD
最大连续亏损: -18.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
44
90%
51%
6.59
3.04
USD
USD
6%
1:500