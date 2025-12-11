- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
40 (90.90%)
Negociações com perda:
4 (9.09%)
Melhor negociação:
16.45 USD
Pior negociação:
-18.07 USD
Lucro bruto:
157.41 USD (4 371 pips)
Perda bruta:
-23.86 USD (347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (48.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.94 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
50.97%
Depósito máximo carregado:
9.43%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.39
Negociações longas:
43 (97.73%)
Negociações curtas:
1 (2.27%)
Fator de lucro:
6.60
Valor esperado:
3.04 USD
Lucro médio:
3.94 USD
Perda média:
-5.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-18.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.07 USD (1)
Crescimento mensal:
12.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.07 USD (1.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.50% (18.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.94% (68.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|38
|AUDCAD+
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|107
|AUDCAD+
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|3.8K
|AUDCAD+
|245
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.45 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +48.94 USD
Máxima perda consecutiva: -18.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
44
90%
51%
6.59
3.04
USD
USD
6%
1:500