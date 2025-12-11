SinaisSeções
Ming Hon Wong

Gold Robot King

Ming Hon Wong
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 12%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
40 (90.90%)
Negociações com perda:
4 (9.09%)
Melhor negociação:
16.45 USD
Pior negociação:
-18.07 USD
Lucro bruto:
157.41 USD (4 371 pips)
Perda bruta:
-23.86 USD (347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (48.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.94 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
50.97%
Depósito máximo carregado:
9.43%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.39
Negociações longas:
43 (97.73%)
Negociações curtas:
1 (2.27%)
Fator de lucro:
6.60
Valor esperado:
3.04 USD
Lucro médio:
3.94 USD
Perda média:
-5.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-18.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.07 USD (1)
Crescimento mensal:
12.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.07 USD (1.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.50% (18.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.94% (68.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 38
AUDCAD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 107
AUDCAD+ 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 3.8K
AUDCAD+ 245
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.45 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +48.94 USD
Máxima perda consecutiva: -18.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 06:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Share of trading days is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 03:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 02:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 02:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
