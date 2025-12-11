- Прирост
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
40 (90.90%)
Убыточных трейдов:
4 (9.09%)
Лучший трейд:
16.45 USD
Худший трейд:
-18.07 USD
Общая прибыль:
157.41 USD (4 371 pips)
Общий убыток:
-23.86 USD (347 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (48.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.94 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
50.97%
Макс. загрузка депозита:
9.43%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.39
Длинных трейдов:
43 (97.73%)
Коротких трейдов:
1 (2.27%)
Профит фактор:
6.60
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
3.94 USD
Средний убыток:
-5.97 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.07 USD (1)
Прирост в месяц:
12.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.07 USD (1.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.50% (18.07 USD)
По эквити:
5.94% (68.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|38
|AUDCAD+
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|107
|AUDCAD+
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|3.8K
|AUDCAD+
|245
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
