Ming Hon Wong

Gold Robot King

Ming Hon Wong
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
40 (90.90%)
Убыточных трейдов:
4 (9.09%)
Лучший трейд:
16.45 USD
Худший трейд:
-18.07 USD
Общая прибыль:
157.41 USD (4 371 pips)
Общий убыток:
-23.86 USD (347 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (48.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.94 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
50.97%
Макс. загрузка депозита:
9.43%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.39
Длинных трейдов:
43 (97.73%)
Коротких трейдов:
1 (2.27%)
Профит фактор:
6.60
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
3.94 USD
Средний убыток:
-5.97 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.07 USD (1)
Прирост в месяц:
12.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.07 USD (1.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.50% (18.07 USD)
По эквити:
5.94% (68.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 38
AUDCAD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 107
AUDCAD+ 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 3.8K
AUDCAD+ 245
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.45 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +48.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 06:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Share of trading days is too low
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 03:46
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 02:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 02:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.