- 자본
- 축소
트레이드:
65
이익 거래:
58 (89.23%)
손실 거래:
7 (10.77%)
최고의 거래:
24.00 USD
최악의 거래:
-29.13 USD
총 수익:
238.84 USD (7 040 pips)
총 손실:
-54.68 USD (1 361 pips)
연속 최대 이익:
13 (57.14 USD)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
24.73%
최대 입금량:
28.66%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
6.32
롱(주식매수):
64 (98.46%)
숏(주식차입매도):
1 (1.54%)
수익 요인:
4.37
기대수익:
2.83 USD
평균 이익:
4.12 USD
평균 손실:
-7.81 USD
연속 최대 손실:
1 (-29.13 USD)
연속 최대 손실:
-29.13 USD (1)
월별 성장률:
16.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
29.13 USD (2.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (29.13 USD)
자본금별:
48.78% (626.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|58
|AUDCAD+
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|157
|AUDCAD+
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|5.4K
|AUDCAD+
|251
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
