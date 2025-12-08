- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
25 (80.64%)
損失トレード:
6 (19.35%)
ベストトレード:
7.65 USD
最悪のトレード:
-6.49 USD
総利益:
43.48 USD (4 337 pips)
総損失:
-23.23 USD (2 320 pips)
最大連続の勝ち:
11 (19.98 USD)
最大連続利益:
19.98 USD (11)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
25.82%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
1.77
長いトレード:
21 (67.74%)
短いトレード:
10 (32.26%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
0.65 USD
平均利益:
1.74 USD
平均損失:
-3.87 USD
最大連続の負け:
2 (-11.43 USD)
最大連続損失:
-11.43 USD (2)
月間成長:
34.50%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.43 USD (14.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.63% (11.43 USD)
エクイティによる:
16.72% (9.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
