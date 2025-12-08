- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
25 (80.64%)
Negociações com perda:
6 (19.35%)
Melhor negociação:
7.65 USD
Pior negociação:
-6.49 USD
Lucro bruto:
43.48 USD (4 337 pips)
Perda bruta:
-23.23 USD (2 320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (19.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.98 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
25.82%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.77
Negociações longas:
21 (67.74%)
Negociações curtas:
10 (32.26%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
0.65 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-3.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-11.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.43 USD (2)
Crescimento mensal:
34.50%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.43 USD (14.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.63% (11.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.72% (9.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.65 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +19.98 USD
Máxima perda consecutiva: -11.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
35%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
4
96%
31
80%
0%
1.87
0.65
USD
USD
25%
1:500