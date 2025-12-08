- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
25 (80.64%)
亏损交易:
6 (19.35%)
最好交易:
7.65 USD
最差交易:
-6.49 USD
毛利:
43.48 USD (4 337 pips)
毛利亏损:
-23.23 USD (2 320 pips)
最大连续赢利:
11 (19.98 USD)
最大连续盈利:
19.98 USD (11)
夏普比率:
0.28
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
25.82%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.77
长期交易:
21 (67.74%)
短期交易:
10 (32.26%)
利润因子:
1.87
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
1.74 USD
平均损失:
-3.87 USD
最大连续失误:
2 (-11.43 USD)
最大连续亏损:
-11.43 USD (2)
每月增长:
34.50%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11.43 USD (14.96%)
相对跌幅:
结余:
24.63% (11.43 USD)
净值:
16.72% (9.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.65 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.98 USD
最大连续亏损: -11.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
40
USD
USD
4
96%
31
80%
0%
1.87
0.65
USD
USD
25%
1:500