Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
25 (80.64%)
Убыточных трейдов:
6 (19.35%)
Лучший трейд:
7.65 USD
Худший трейд:
-6.49 USD
Общая прибыль:
43.48 USD (4 337 pips)
Общий убыток:
-23.23 USD (2 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (19.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
25.82%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
21 (67.74%)
Коротких трейдов:
10 (32.26%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-3.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.43 USD (2)
Прирост в месяц:
34.50%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11.43 USD (14.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.63% (11.43 USD)
По эквити:
16.72% (9.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
