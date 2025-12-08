- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
27 (81.81%)
손실 거래:
6 (18.18%)
최고의 거래:
7.65 USD
최악의 거래:
-6.49 USD
총 수익:
44.71 USD (4 459 pips)
총 손실:
-23.23 USD (2 320 pips)
연속 최대 이익:
11 (19.98 USD)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
25.82%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
1.88
롱(주식매수):
23 (69.70%)
숏(주식차입매도):
10 (30.30%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
0.65 USD
평균 이익:
1.66 USD
평균 손실:
-3.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-11.43 USD)
월별 성장률:
38.61%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
11.43 USD (14.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.63% (11.43 USD)
자본금별:
16.72% (9.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.65 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +19.98 USD
연속 최대 손실: -11.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
39%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
5
96%
33
81%
0%
1.92
0.65
USD
USD
25%
1:500