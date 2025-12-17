- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
9 (42.85%)
損失トレード:
12 (57.14%)
ベストトレード:
124.59 USD
最悪のトレード:
-85.62 USD
総利益:
703.19 USD (37 740 pips)
総損失:
-684.96 USD (24 310 pips)
最大連続の勝ち:
4 (214.21 USD)
最大連続利益:
246.90 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
31.86%
最大入金額:
3.70%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
21 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
78.13 USD
平均損失:
-57.08 USD
最大連続の負け:
4 (-243.75 USD)
最大連続損失:
-243.75 USD (4)
月間成長:
-1.15%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
223.72 USD
最大の:
243.75 USD (23.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.90% (243.75 USD)
エクイティによる:
5.43% (57.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.i
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.i
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +124.59 USD
最悪のトレード: -86 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +214.21 USD
最大連続損失: -243.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
