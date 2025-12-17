- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
9 (42.85%)
亏损交易:
12 (57.14%)
最好交易:
124.59 USD
最差交易:
-85.62 USD
毛利:
703.19 USD (37 740 pips)
毛利亏损:
-684.96 USD (24 310 pips)
最大连续赢利:
4 (214.21 USD)
最大连续盈利:
246.90 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
31.86%
最大入金加载:
3.70%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.07
长期交易:
21 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
78.13 USD
平均损失:
-57.08 USD
最大连续失误:
4 (-243.75 USD)
最大连续亏损:
-243.75 USD (4)
每月增长:
-1.15%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
223.72 USD
最大值:
243.75 USD (23.90%)
相对跌幅:
结余:
23.90% (243.75 USD)
净值:
5.43% (57.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.59 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +214.21 USD
最大连续亏损: -243.75 USD
