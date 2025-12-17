- Crescimento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
9 (42.85%)
Negociações com perda:
12 (57.14%)
Melhor negociação:
124.59 USD
Pior negociação:
-85.62 USD
Lucro bruto:
703.19 USD (37 740 pips)
Perda bruta:
-684.96 USD (24 310 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (214.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
246.90 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
31.86%
Depósito máximo carregado:
3.70%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
21 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
78.13 USD
Perda média:
-57.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-243.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-243.75 USD (4)
Crescimento mensal:
-1.15%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
223.72 USD
Máximo:
243.75 USD (23.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.90% (243.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.43% (57.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Melhor negociação: +124.59 USD
Pior negociação: -86 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +214.21 USD
Máxima perda consecutiva: -243.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
