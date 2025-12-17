- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
9 (42.85%)
Убыточных трейдов:
12 (57.14%)
Лучший трейд:
124.59 USD
Худший трейд:
-85.62 USD
Общая прибыль:
703.19 USD (37 740 pips)
Общий убыток:
-684.96 USD (24 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (214.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
246.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
31.86%
Макс. загрузка депозита:
3.70%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
21 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
78.13 USD
Средний убыток:
-57.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-243.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-243.75 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.15%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.72 USD
Максимальная:
243.75 USD (23.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.90% (243.75 USD)
По эквити:
5.43% (57.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.59 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +214.21 USD
Макс. убыток в серии: -243.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
