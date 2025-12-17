- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
12 (50.00%)
손실 거래:
12 (50.00%)
최고의 거래:
124.59 USD
최악의 거래:
-85.62 USD
총 수익:
949.93 USD (50 137 pips)
총 손실:
-684.96 USD (24 310 pips)
연속 최대 이익:
4 (214.21 USD)
연속 최대 이익:
246.90 USD (2)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
21.39%
최대 입금량:
3.70%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
24 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
11.04 USD
평균 이익:
79.16 USD
평균 손실:
-57.08 USD
연속 최대 손실:
4 (-243.75 USD)
연속 최대 손실:
-243.75 USD (4)
월별 성장률:
30.29%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
223.72 USD
최대한의:
243.75 USD (23.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.90% (243.75 USD)
자본금별:
5.43% (57.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|265
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +124.59 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +214.21 USD
연속 최대 손실: -243.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IntlMitraFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
87%
24
50%
21%
1.38
11.04
USD
USD
24%
1:100