- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
29 (52.72%)
損失トレード:
26 (47.27%)
ベストトレード:
1.13 USD
最悪のトレード:
-1.02 USD
総利益:
26.09 USD (4 051 pips)
総損失:
-11.95 USD (1 835 pips)
最大連続の勝ち:
7 (5.94 USD)
最大連続利益:
6.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
2.44%
最大入金額:
7.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
31 (56.36%)
短いトレード:
24 (43.64%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
0.90 USD
平均損失:
-0.46 USD
最大連続の負け:
6 (-3.01 USD)
最大連続損失:
-3.01 USD (6)
月間成長:
18.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.14 USD
最大の:
3.01 USD (4.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.93% (3.01 USD)
エクイティによる:
3.40% (2.00 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.13 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5.94 USD
最大連続損失: -3.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Single Short
レビューなし
