シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SPECIALIST USDJPY
Solatun

SPECIALIST USDJPY

Solatun
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
XMGlobal-Real 8
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
29 (52.72%)
損失トレード:
26 (47.27%)
ベストトレード:
1.13 USD
最悪のトレード:
-1.02 USD
総利益:
26.09 USD (4 051 pips)
総損失:
-11.95 USD (1 835 pips)
最大連続の勝ち:
7 (5.94 USD)
最大連続利益:
6.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
2.44%
最大入金額:
7.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
31 (56.36%)
短いトレード:
24 (43.64%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
0.26 USD
平均利益:
0.90 USD
平均損失:
-0.46 USD
最大連続の負け:
6 (-3.01 USD)
最大連続損失:
-3.01 USD (6)
月間成長:
18.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.14 USD
最大の:
3.01 USD (4.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.93% (3.01 USD)
エクイティによる:
3.40% (2.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY# 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY# 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.13 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5.94 USD
最大連続損失: -3.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Single Short
レビューなし
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SPECIALIST USDJPY
35 USD/月
28%
0
0
USD
65
USD
8
100%
55
52%
2%
2.18
0.26
USD
5%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください