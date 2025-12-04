- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
28 (51.85%)
Убыточных трейдов:
26 (48.15%)
Лучший трейд:
1.13 USD
Худший трейд:
-1.02 USD
Общая прибыль:
25.00 USD (3 881 pips)
Общий убыток:
-11.95 USD (1 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
2.44%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
4.34
Длинных трейдов:
30 (55.56%)
Коротких трейдов:
24 (44.44%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.89 USD
Средний убыток:
-0.46 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.01 USD (6)
Прирост в месяц:
14.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.14 USD
Максимальная:
3.01 USD (4.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (3.01 USD)
По эквити:
3.40% (2.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY#
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY#
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +1.13 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5.94 USD
Макс. убыток в серии: -3.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Single Short
