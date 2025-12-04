СигналыРазделы
Solatun

SPECIALIST USDJPY

Solatun
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 26%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
28 (51.85%)
Убыточных трейдов:
26 (48.15%)
Лучший трейд:
1.13 USD
Худший трейд:
-1.02 USD
Общая прибыль:
25.00 USD (3 881 pips)
Общий убыток:
-11.95 USD (1 835 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (5.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
2.44%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
4.34
Длинных трейдов:
30 (55.56%)
Коротких трейдов:
24 (44.44%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.89 USD
Средний убыток:
-0.46 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.01 USD (6)
Прирост в месяц:
14.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.14 USD
Максимальная:
3.01 USD (4.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.93% (3.01 USD)
По эквити:
3.40% (2.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY# 54
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY# 13
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY# 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.13 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5.94 USD
Макс. убыток в серии: -3.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Single Short
Нет отзывов
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
