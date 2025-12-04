信号部分
Solatun

SPECIALIST USDJPY

Solatun
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 26%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
54
盈利交易:
28 (51.85%)
亏损交易:
26 (48.15%)
最好交易:
1.13 USD
最差交易:
-1.02 USD
毛利:
25.00 USD (3 881 pips)
毛利亏损:
-11.95 USD (1 835 pips)
最大连续赢利:
7 (5.94 USD)
最大连续盈利:
6.32 USD (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
2.44%
最大入金加载:
7.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
4.34
长期交易:
30 (55.56%)
短期交易:
24 (44.44%)
利润因子:
2.09
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.89 USD
平均损失:
-0.46 USD
最大连续失误:
6 (-3.01 USD)
最大连续亏损:
-3.01 USD (6)
每月增长:
14.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.14 USD
最大值:
3.01 USD (4.93%)
相对跌幅:
结余:
4.93% (3.01 USD)
净值:
3.40% (2.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY# 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY# 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY# 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.13 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +5.94 USD
最大连续亏损: -3.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Single Short
没有评论
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
