SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SPECIALIST USDJPY
Solatun

SPECIALIST USDJPY

Solatun
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
29 (52.72%)
Negociações com perda:
26 (47.27%)
Melhor negociação:
1.13 USD
Pior negociação:
-1.02 USD
Lucro bruto:
26.09 USD (4 051 pips)
Perda bruta:
-11.95 USD (1 835 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (5.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
2.44%
Depósito máximo carregado:
7.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
31 (56.36%)
Negociações curtas:
24 (43.64%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
0.90 USD
Perda média:
-0.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.01 USD (6)
Crescimento mensal:
18.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.14 USD
Máximo:
3.01 USD (4.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.93% (3.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.40% (2.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY# 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY# 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.13 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +5.94 USD
Máxima perda consecutiva: -3.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Single Short
Sem comentários
2025.12.26 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 10:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SPECIALIST USDJPY
35 USD por mês
28%
0
0
USD
65
USD
8
100%
55
52%
2%
2.18
0.26
USD
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.