トレード:
75
利益トレード:
47 (62.66%)
損失トレード:
28 (37.33%)
ベストトレード:
59.84 USD
最悪のトレード:
-24.72 USD
総利益:
891.37 USD (45 606 pips)
総損失:
-500.42 USD (27 767 pips)
最大連続の勝ち:
7 (121.10 USD)
最大連続利益:
147.52 USD (3)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
22.12%
最大入金額:
2.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.55
長いトレード:
52 (69.33%)
短いトレード:
23 (30.67%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
5.21 USD
平均利益:
18.97 USD
平均損失:
-17.87 USD
最大連続の負け:
5 (-77.32 USD)
最大連続損失:
-77.32 USD (5)
月間成長:
39.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.39 USD
最大の:
110.04 USD (10.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.88% (110.04 USD)
エクイティによる:
5.66% (51.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD.m
|391
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD.m
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
