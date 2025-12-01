- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
56 (59.57%)
손실 거래:
38 (40.43%)
최고의 거래:
59.84 USD
최악의 거래:
-24.72 USD
총 수익:
1 179.95 USD (60 125 pips)
총 손실:
-702.40 USD (37 765 pips)
연속 최대 이익:
7 (121.10 USD)
연속 최대 이익:
147.52 USD (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
17.95%
최대 입금량:
2.97%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.34
롱(주식매수):
64 (68.09%)
숏(주식차입매도):
30 (31.91%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
5.08 USD
평균 이익:
21.07 USD
평균 손실:
-18.48 USD
연속 최대 손실:
5 (-77.32 USD)
연속 최대 손실:
-77.32 USD (5)
월별 성장률:
38.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.39 USD
최대한의:
110.04 USD (10.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.88% (110.04 USD)
자본금별:
5.66% (51.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD.m
|478
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD.m
|22K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.84 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +121.10 USD
연속 최대 손실: -77.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaFinance-Europe.com"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
