Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
46 (64.78%)
Убыточных трейдов:
25 (35.21%)
Лучший трейд:
59.84 USD
Худший трейд:
-24.72 USD
Общая прибыль:
871.57 USD (44 606 pips)
Общий убыток:
-439.82 USD (24 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (121.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.52 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
23.77%
Макс. загрузка депозита:
2.97%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
48 (67.61%)
Коротких трейдов:
23 (32.39%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
6.08 USD
Средняя прибыль:
18.95 USD
Средний убыток:
-17.59 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-77.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.32 USD (5)
Прирост в месяц:
43.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.39 USD
Максимальная:
110.04 USD (10.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.88% (110.04 USD)
По эквити:
5.66% (51.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.m
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.m
|20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
0%
71
64%
24%
1.98
6.08
USD
USD
11%
1:200