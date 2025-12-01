- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
6 (54.54%)
損失トレード:
5 (45.45%)
ベストトレード:
11.19 USD
最悪のトレード:
-5.56 USD
総利益:
20.40 USD (1 203 pips)
総損失:
-15.76 USD (1 927 pips)
最大連続の勝ち:
2 (1.72 USD)
最大連続利益:
11.19 USD (1)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
32.71%
最大入金額:
27.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
2 (18.18%)
短いトレード:
9 (81.82%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
3.40 USD
平均損失:
-3.15 USD
最大連続の負け:
2 (-9.61 USD)
最大連続損失:
-9.61 USD (2)
月間成長:
4.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.46 USD
最大の:
9.61 USD (8.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.61% (9.61 USD)
エクイティによる:
43.39% (48.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|1
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-681
|EURCHF
|90
|EURJPY
|-177
|EURGBP
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.19 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1.72 USD
最大連続損失: -9.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.07 × 45
|
Exness-Real33
|0.24 × 71
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 110
|
OctaFX-Real8
|1.11 × 942
|
OctaFX-Real10
|1.14 × 894
|
OctaFX-Real9
|1.15 × 847
12 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
5
0%
11
54%
33%
1.29
0.42
USD
USD
43%
1:500