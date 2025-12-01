- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
6 (54.54%)
Negociações com perda:
5 (45.45%)
Melhor negociação:
11.19 USD
Pior negociação:
-5.56 USD
Lucro bruto:
20.40 USD (1 203 pips)
Perda bruta:
-15.76 USD (1 927 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (1.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.19 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
32.71%
Depósito máximo carregado:
27.69%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
2 (18.18%)
Negociações curtas:
9 (81.82%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
3.40 USD
Perda média:
-3.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.61 USD (2)
Crescimento mensal:
4.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.46 USD
Máximo:
9.61 USD (8.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.61% (9.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.39% (48.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|1
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-681
|EURCHF
|90
|EURJPY
|-177
|EURGBP
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.19 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1.72 USD
Máxima perda consecutiva: -9.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.07 × 45
|
Exness-Real33
|0.24 × 71
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 110
|
OctaFX-Real8
|1.11 × 942
|
OctaFX-Real10
|1.14 × 894
|
OctaFX-Real9
|1.15 × 847
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
5
0%
11
54%
33%
1.29
0.42
USD
USD
43%
1:500