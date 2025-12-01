- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
6 (54.54%)
Transacciones Irrentables:
5 (45.45%)
Mejor transacción:
11.19 USD
Peor transacción:
-5.56 USD
Beneficio Bruto:
20.40 USD (1 203 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.76 USD (1 927 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (1.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.19 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
32.71%
Carga máxima del depósito:
27.69%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
2 (18.18%)
Transacciones Cortas:
9 (81.82%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
3.40 USD
Pérdidas medias:
-3.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.46 USD
Máxima:
9.61 USD (8.61%)
Reducción relativa:
De balance:
8.61% (9.61 USD)
De fondos:
43.39% (48.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|1
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-681
|EURCHF
|90
|EURJPY
|-177
|EURGBP
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.19 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.07 × 45
|
Exness-Real33
|0.24 × 71
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 110
|
OctaFX-Real8
|1.11 × 942
|
OctaFX-Real10
|1.14 × 894
|
OctaFX-Real9
|1.15 × 847
otros 12...
