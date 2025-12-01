- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
6 (54.54%)
Убыточных трейдов:
5 (45.45%)
Лучший трейд:
11.19 USD
Худший трейд:
-5.56 USD
Общая прибыль:
20.40 USD (1 203 pips)
Общий убыток:
-15.76 USD (1 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.19 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
32.71%
Макс. загрузка депозита:
27.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
2 (18.18%)
Коротких трейдов:
9 (81.82%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-3.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.61 USD (2)
Прирост в месяц:
4.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.46 USD
Максимальная:
9.61 USD (8.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (9.61 USD)
По эквити:
43.39% (48.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|1
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-681
|EURCHF
|90
|EURJPY
|-177
|EURGBP
|44
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.19 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.72 USD
Макс. убыток в серии: -9.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.07 × 45
|
Exness-Real33
|0.24 × 71
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 110
|
OctaFX-Real8
|1.11 × 942
|
OctaFX-Real10
|1.14 × 894
|
OctaFX-Real9
|1.15 × 847
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
5
0%
11
54%
33%
1.29
0.42
USD
USD
43%
1:500