- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
21 (35.59%)
損失トレード:
38 (64.41%)
ベストトレード:
49.57 USD
最悪のトレード:
-51.28 USD
総利益:
786.54 USD (69 487 pips)
総損失:
-1 158.56 USD (96 494 pips)
最大連続の勝ち:
5 (223.37 USD)
最大連続利益:
223.37 USD (5)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
98.35%
最大入金額:
13.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.62
長いトレード:
37 (62.71%)
短いトレード:
22 (37.29%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-6.31 USD
平均利益:
37.45 USD
平均損失:
-30.49 USD
最大連続の負け:
15 (-520.96 USD)
最大連続損失:
-520.96 USD (15)
月間成長:
-10.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
472.40 USD
最大の:
600.98 USD (19.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.21% (600.98 USD)
エクイティによる:
4.29% (120.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-293
|EURJPY
|-38
|CADJPY
|-20
|AUDJPY
|-3
|NZDJPY
|57
|CHFJPY
|-35
|AUDUSD
|-16
|USDCAD
|-20
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|-17
|USDCHF
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-27K
|EURJPY
|-1K
|CADJPY
|52
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1K
|AUDUSD
|-300
|USDCAD
|-499
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.57 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +223.37 USD
最大連続損失: -520.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
306 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
For monitoring purpose only. Do not subscribe.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
6
0%
59
35%
98%
0.67
-6.31
USD
USD
19%
1:50