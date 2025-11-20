- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
20 (35.08%)
亏损交易:
37 (64.91%)
最好交易:
49.57 USD
最差交易:
-51.28 USD
毛利:
780.16 USD (68 938 pips)
毛利亏损:
-1 138.36 USD (94 494 pips)
最大连续赢利:
5 (223.37 USD)
最大连续盈利:
223.37 USD (5)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
98.35%
最大入金加载:
13.82%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.60
长期交易:
35 (61.40%)
短期交易:
22 (38.60%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-6.28 USD
平均利润:
39.01 USD
平均损失:
-30.77 USD
最大连续失误:
15 (-520.96 USD)
最大连续亏损:
-520.96 USD (15)
每月增长:
-8.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
472.40 USD
最大值:
600.98 USD (19.21%)
相对跌幅:
结余:
19.21% (600.98 USD)
净值:
4.29% (120.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-272
|EURJPY
|-38
|AUDJPY
|-3
|NZDJPY
|57
|CADJPY
|-27
|CHFJPY
|-35
|AUDUSD
|-16
|USDCAD
|-20
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|-17
|USDCHF
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-25K
|EURJPY
|-1K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1.9K
|CADJPY
|-497
|CHFJPY
|-1K
|AUDUSD
|-300
|USDCAD
|-499
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.57 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +223.37 USD
最大连续亏损: -520.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
