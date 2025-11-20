- 자본
- 축소
트레이드:
69
이익 거래:
26 (37.68%)
손실 거래:
43 (62.32%)
최고의 거래:
49.57 USD
최악의 거래:
-51.28 USD
총 수익:
946.29 USD (84 139 pips)
총 손실:
-1 312.60 USD (107 069 pips)
연속 최대 이익:
5 (223.37 USD)
연속 최대 이익:
223.37 USD (5)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
98.35%
최대 입금량:
13.82%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.61
롱(주식매수):
44 (63.77%)
숏(주식차입매도):
25 (36.23%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-5.31 USD
평균 이익:
36.40 USD
평균 손실:
-30.53 USD
연속 최대 손실:
15 (-520.96 USD)
연속 최대 손실:
-520.96 USD (15)
월별 성장률:
-3.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
472.40 USD
최대한의:
600.98 USD (19.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.21% (600.98 USD)
자본금별:
4.29% (120.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|EURJPY
|5
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-264
|EURJPY
|-84
|AUDJPY
|14
|CADJPY
|-20
|AUDUSD
|-34
|NZDJPY
|57
|CHFJPY
|-35
|USDJPY
|62
|USDCAD
|-20
|GBPJPY
|-17
|USDCHF
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-24K
|EURJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|609
|CADJPY
|52
|AUDUSD
|-600
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|-1K
|USDJPY
|4.1K
|USDCAD
|-499
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.57 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +223.37 USD
연속 최대 손실: -520.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
For monitoring purpose only. Do not subscribe.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-12%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
7
0%
69
37%
98%
0.72
-5.31
USD
USD
19%
1:50