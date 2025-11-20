- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
19 (35.18%)
Убыточных трейдов:
35 (64.81%)
Лучший трейд:
49.57 USD
Худший трейд:
-51.28 USD
Общая прибыль:
771.50 USD (68 435 pips)
Общий убыток:
-1 099.64 USD (91 994 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (223.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
223.37 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
98.35%
Макс. загрузка депозита:
13.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
33 (61.11%)
Коротких трейдов:
21 (38.89%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-6.08 USD
Средняя прибыль:
40.61 USD
Средний убыток:
-31.42 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-520.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-520.96 USD (15)
Прирост в месяц:
-5.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
472.40 USD
Максимальная:
600.98 USD (19.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.21% (600.98 USD)
По эквити:
4.29% (120.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-252
|EURJPY
|-38
|AUDJPY
|-3
|NZDJPY
|57
|AUDUSD
|-16
|USDCAD
|-20
|CADJPY
|-35
|CHFJPY
|-17
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|-17
|USDCHF
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-23K
|EURJPY
|-1K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|1.9K
|AUDUSD
|-300
|USDCAD
|-499
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-500
|USDJPY
|2.1K
|GBPJPY
|-500
|USDCHF
|-350
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.57 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +223.37 USD
Макс. убыток в серии: -520.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
For monitoring purpose only. Do not subscribe.
