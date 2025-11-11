- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
24 (42.85%)
損失トレード:
32 (57.14%)
ベストトレード:
149.00 USD
最悪のトレード:
-120.39 USD
総利益:
2 588.96 USD (100 712 pips)
総損失:
-2 442.79 USD (114 828 pips)
最大連続の勝ち:
5 (492.68 USD)
最大連続利益:
492.68 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
66.17%
最大入金額:
1.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
42 (75.00%)
短いトレード:
14 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
2.61 USD
平均利益:
107.87 USD
平均損失:
-76.34 USD
最大連続の負け:
9 (-798.44 USD)
最大連続損失:
-798.44 USD (9)
月間成長:
14.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
643.83 USD
最大の:
1 237.62 USD (48.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.72% (1 237.62 USD)
エクイティによる:
8.62% (165.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|146
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.00 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +492.68 USD
最大連続損失: -798.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
