Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
22 (40.74%)
Убыточных трейдов:
32 (59.26%)
Лучший трейд:
149.00 USD
Худший трейд:
-120.39 USD
Общая прибыль:
2 295.54 USD (90 712 pips)
Общий убыток:
-2 442.79 USD (114 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (492.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
492.68 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
66.47%
Макс. загрузка депозита:
1.29%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
40 (74.07%)
Коротких трейдов:
14 (25.93%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-2.73 USD
Средняя прибыль:
104.34 USD
Средний убыток:
-76.34 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-798.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-798.44 USD (9)
Прирост в месяц:
2.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
643.83 USD
Максимальная:
1 237.62 USD (48.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.72% (1 237.62 USD)
По эквити:
8.62% (165.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-147
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.00 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +492.68 USD
Макс. убыток в серии: -798.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Signals made for low risk taker
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
7
0%
54
40%
66%
0.93
-2.73
USD
USD
40%
1:200