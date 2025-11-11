- 成长
交易:
56
盈利交易:
24 (42.85%)
亏损交易:
32 (57.14%)
最好交易:
149.00 USD
最差交易:
-120.39 USD
毛利:
2 588.96 USD (100 712 pips)
毛利亏损:
-2 442.79 USD (114 828 pips)
最大连续赢利:
5 (492.68 USD)
最大连续盈利:
492.68 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
67.49%
最大入金加载:
1.29%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.12
长期交易:
42 (75.00%)
短期交易:
14 (25.00%)
利润因子:
1.06
预期回报:
2.61 USD
平均利润:
107.87 USD
平均损失:
-76.34 USD
最大连续失误:
9 (-798.44 USD)
最大连续亏损:
-798.44 USD (9)
每月增长:
14.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
643.83 USD
最大值:
1 237.62 USD (48.65%)
相对跌幅:
结余:
39.72% (1 237.62 USD)
净值:
8.62% (165.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|146
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.00 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +492.68 USD
最大连续亏损: -798.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Signals made for low risk taker
