SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Denzel Gold Master
Rizqinathan Visnadhuha Azhar Susanto

Denzel Gold Master

Rizqinathan Visnadhuha Azhar Susanto
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
24 (42.85%)
Transacciones Irrentables:
32 (57.14%)
Mejor transacción:
149.00 USD
Peor transacción:
-120.39 USD
Beneficio Bruto:
2 588.96 USD (100 712 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 442.79 USD (114 828 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (492.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
492.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
66.17%
Carga máxima del depósito:
1.29%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
42 (75.00%)
Transacciones Cortas:
14 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
2.61 USD
Beneficio medio:
107.87 USD
Pérdidas medias:
-76.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-798.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-798.44 USD (9)
Crecimiento al mes:
14.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
643.83 USD
Máxima:
1 237.62 USD (48.65%)
Reducción relativa:
De balance:
39.72% (1 237.62 USD)
De fondos:
8.62% (165.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 146
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.00 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +492.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -798.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Signals made for low risk taker
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 03:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.11 03:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 03:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Denzel Gold Master
30 USD al mes
7%
0
0
USD
2.7K
USD
7
0%
56
42%
66%
1.05
2.61
USD
40%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.