- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
29 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
34.27 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
141.17 USD (78 345 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
29 (141.17 USD)
最大連続利益:
141.17 USD (29)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
1.12%
最大入金額:
5.13%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
20 (68.97%)
短いトレード:
9 (31.03%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.87 USD
平均利益:
4.87 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
36.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.42% (19.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
