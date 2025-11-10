- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
34 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
34.27 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
162.46 USD (88 987 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
34 (162.46 USD)
연속 최대 이익:
162.46 USD (34)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
1.12%
최대 입금량:
5.13%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
23 (67.65%)
숏(주식차입매도):
11 (32.35%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
4.78 USD
평균 이익:
4.78 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
29.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
6.42% (19.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|89K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.27 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 34
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +162.46 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
