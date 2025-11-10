- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
28 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
34.27 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
137.31 USD (76 420 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
28 (137.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
137.31 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
1.12%
Макс. загрузка депозита:
5.13%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
19 (67.86%)
Коротких трейдов:
9 (32.14%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.90 USD
Средняя прибыль:
4.90 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
37.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.42% (19.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|76K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
