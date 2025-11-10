- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
29 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
34.27 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
141.17 USD (78 345 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (141.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.17 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
1.12%
Depósito máximo carregado:
5.13%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
20 (68.97%)
Negociações curtas:
9 (31.03%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.87 USD
Lucro médio:
4.87 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
36.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (19.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.27 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +141.17 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
47%
0
0
USD
USD
442
USD
USD
7
100%
29
100%
1%
n/a
4.87
USD
USD
6%
1:500