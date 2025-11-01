- 成長
トレード:
102
利益トレード:
44 (43.13%)
損失トレード:
58 (56.86%)
ベストトレード:
100.00 USD
最悪のトレード:
-100.98 USD
総利益:
1 839.22 USD (179 767 pips)
総損失:
-2 208.96 USD (196 878 pips)
最大連続の勝ち:
15 (612.92 USD)
最大連続利益:
612.92 USD (15)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
66.73%
最大入金額:
1.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
72 (70.59%)
短いトレード:
30 (29.41%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-3.62 USD
平均利益:
41.80 USD
平均損失:
-38.09 USD
最大連続の負け:
17 (-724.40 USD)
最大連続損失:
-724.40 USD (17)
月間成長:
-11.90%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
410.72 USD
最大の:
739.03 USD (45.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.39% (739.03 USD)
エクイティによる:
12.81% (156.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|-370
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|-17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
